Tonali come Fagioli: pronto alla confessione sul caso scommesse

Tra i nomi indagati per il caso scommesse figura anche quello di Sandro Tonali. Recentemente è emerso come Fagioli sembri aver confermato che sia stato l’ex Milan a fornirgli l’applicazione per il betting. A differenza del collega juventino, il centrocampista del Newcastle non risulterebbe aver scommesso sul calcio. Tuttavia, La Gazzetta dello Sport ha sottolineato come i suoi legali abbiano già contattato il pm incaricato dell’indagine, comunicando la volontà di collaborazione del ragazzo. In primo luogo vanno però portate a termine le indagini sui dispositivi di comunicazione sequestrati, per poi successivamente ascoltare la versione del giocatore. La squalifica, nel momento in cui dovesse emergere che Tonali abbia scommesso sul calcio o addirittura sulla propria squadra, rischia di essere piuttosto lunga.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati