Tommy Mandato: “Possiamo permetterci dei passi falsi…”

Tommy Mandato, avvocato e procuratore, è intervenuto a Radio Napoli Centrale nel corso di Un Calcio alla Radio, di Umberto Chiariello. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato da persemrenapoli.it

Il calcio non è altro che lo specchio della società e purtroppo anche per ciò che riguarda quella che è la dirigenza che governa il calcio. Il calcio potrebbe e dovrebbe avere una funzione di veicolo sociale, di far pervenire messaggi importanti, ma il business ha preso impeto dappertutto. L’amarezza più grande è quella di non riuscire ad individuare eventuali soluzioni, perché è un sistema ben collaudato, dove di volta in volta cambiano le pedine, ma il sistema è sempre lo stesso.“

Su chi vince il Mondiale

“La Spagna la vedo troppo leggera avanti, è da valutare contro altri avversari. Purtroppo, quella più sensata e che mi ha dato la sensazione di essere la più forte è la Francia che possiede un organico eccellente. Io sono dal lato di coloro che sostengono che i giocatori del Napoli non darebbero dovuti proprio partire (ride, ndr). Mancano una quarantina di giorni all’alba, dobbiamo fare un po’ di conti alla rovescia”.

Sul campionato del Napoli

“Il Napoli è stato bravo a sfruttare un inizio eccellente, quindi ci credo perché siamo nella situazione di poter gestire la situazione, ci possiamo permettere dei passi falsi. Non credo che il mercato di gennaio sarà rivoluzionario, il Napoli non l’ha mai fatto, se non facendo guai, non vedo perché dovrebbe cominciare ora. L’obiettivo penso sia quello di rinnovare i contratti”

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli222/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati