Tommaso Turci: “Osi spalle larghe, sapra’ reagire”

Il Giornalista di Dazn Tommaso Turci, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Radio Ufficiale del Calcio Napoli, e parlando del momento di Osimhen e del Napoli si e’ cosi espresso:

“E’ un Napoli che nel corso del campionato ha dimostrato di sapersi riprendere dopo gli schiaffi subiti, ora nelle ultime 5 giornate è il momento di dimostrarlo.

Percentuali scudetto? L’Inter è in vantaggio per la profondità della rosa, anche per il calendario è indirizzata verso lo scudetto. Però questo campionato ci ha riservato tante sorprese, chissà se non ce ne saranno delle altre in questo finale. La partita di ieri non andrà a incidere sul campionato, perché il Milan è una squadra forte mentalmente. Ha un calendario complicato, però non mi sorprenderebbe se ripartisse subito forte domenica sera con la Lazio.

Infortuni continui nel Napoli? Lobotka è un giocatore fortissimo, valorizzato al meglio da Spalletti e dal suo staff. Quest’anno il Napoli non è stato per niente fortunato, tra infortuni e Coppa d’Africa sicuramente qualche punto l’ha perso.

Barak? Giocatore fortissimo e molto sottovalutato. E’ un centrocampista che fa gol, cosa che è determinante in questo campionato. Dà fisicità in mezzo al campo e sta dimostrando di essere uno dei top in quel ruolo. Lo vedo molto bene con Spalletti.

Osimhen? E’ un giocatore che ha ancora margini di miglioramento, deve capire ancora bene i movimenti. La sua stagione non è negativa, però quando vai a giocare in casa col Milan o in casa con la Roma e non arrivano i gol, è giusto che giocando in una squadra come il Napoli arrivano delle critiche. Osimhen però ha spalle larghe e saprà reagire al meglio”.

