Tommaso Starace Felice per il popolo napoletano…nel ricordo di Diego!

Napoli Campione d’Italia 2022-2023. Tommaso Starace ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dello scudetto. Lo storico magazziniere del Napoli ha regalato una maglia celebrativa a Diletta Leotta. “E’ una maglietta per la nostra futura bambina che nascerà! Grande Leotta! Forza Napoli, grandi tifosi del Napoli! E’ una gioia immensa per i napoletani! Abbiamo fatto grandi cose! Siamo stati grandissimi! Forza Napoli sempre!”.

“Tutti gli scudetti sono belli, è una gioia immensa per tutti noi! E’ la gioia che noi napoletani sappiamo vivere, vogliamo bene a tutto il mondo! Ciro (Ferrara, ndr) era un bambino. I giocatori per me sono sempre figli, io li amo da morire, loro lo sanno!”.

“Ho fatto prendere un caffè a Blanc e lui quando è andato via mi ha detto: ‘mi manca il tuo caffè’! Diego (Maradona, ndr) ci manca da morire! Fosse qui, sarebbe con noi a festeggiare”, ha dichiarato.

