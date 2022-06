Tommaso Mandato: “Una mail, con numeri di contratto in una redazione, da scandalizzarsi!”

Tommaso Mandato, procuratore, ospite negli studi di Tele A, alla trasmissione “Si gonfia la Rete”, dichiara su Mertens:

“chiariamo il punto principale, stiamo parlando di una trattativa. Dove viene chiesto a Mertens di fare una richiesta alla società, questo non è altro che il quadro globale., poi come verranno eventualmente distribuiti? E una cosa interna. Io credo che come al solito, Si sia voluta strumentalizzare Questa mail, questa trattativa. Perché la cosa più assurda che ho visto, E in questo studio ci sono giornalisti., che giunga una mail all’interno di una relazione con numeri precisi riguardanti la trattativa..,c’ è da scandalizzarsi!. Anche perché Mertens, sta facendo quello che e il suo dovere,e il suo Volere. Poi sta a me decidere se voglio darteli oppure

