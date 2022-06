Tommaso D’ Angelo: “De Sanctis scommessa di Jervolino, Djuric seguito dal Napoli”

Tommaso D’ Angelo, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Radio Ufficiale del Calcio Napoli, parlando di Morgan De Sanctis, nuovo DS granata, e non solo:

Morgan De Sanctis lo conosciamo tutti. Ex portiere di Napoli e Roma. Oggi alla prima esperienza come direttore sportivo della Salernitana. Rappresenta quello.che il Presidente Iervolino vuole., ci prova con la novità De Santis., Oggi sarebbe dovuta essere. La sua presentazione ma e stat rinnviata la conferenza stampa. È chiaro, è una scommessa per entrambe le parti, sia Iervolino che De Santis. Operera in una piazza importante., ma essendo la prima esperienza bisogna aspettare dagli il tempo giusto. E lasciarlo lavorare.

Su Djuric

“Si, ti confermo. Che Djuric e seguito dal Napoli, La cosa strana è che non è stato rinnovato il contratto della parte della Salernitana, va detto che ci sono stati tanti attestati. Di stima da parte della società. Ma probabilmente l’attaccante si sta guardando intorno. E per le caratteristiche del giocatore, probabilmente. Interessa al Napoli. E chiaro che se dovesse vendere Petagna è un profilo. E probabilmente. Si integra con le idee tattiche e di Spalletti. Ora Dio che ci aspetterà. E chiaro che adesso c’è Morgan. Che dovra convincere l’attaccante a restare.”

Su Petagana

“La Salernitana innanzitutto deve rifare l’attacco., vi ed anche l’intenzione di riscattare Bonazzoli., che adesso. Il DS deve confrontarsi con l’allenatore. Per preparare al meglio. Gli acquisti in chiave prospettiva. Campionato, e quindi da respinta al mercato. Visto che il Presidente ha parlato di 6 7 acquisti, Senza dimenticare per Presidente. C’è sempre il sogno nel cassetto che si chiama Cavani, Cavani, altro motivo di contrasto con Sabatini,Vediamo che succede. Sabatini, Diciamo che da oggi potrebbero essere.giorni in cui iniziano A scoppiare e i primi fuochi d’artificio per quanto riguarda la Salernitana”

Sull’ asse Napoli-Salernitana

“io penso proprio di si., a cominciare. Dal problema procuratori, Dove si trovano in piena sintonia I due presidenti, questa è proprio una battaglia. Cominciata dal Presidente de Laurentis”

Su Mazzocchi.

“io spero che la Salernitana punti su Mazzocchi. Anche perché è stata la chiave di volta, soprattutto nel girone di ritorno. Ha fatto uno splendido campionato ed ha mostrato grandissime qualità. Ed è un giocatore difficile da sostituire. Sicuramente un giocatore da cui partire. Insieme poi, al ritorno di Simone Verdi. Su quale bisogna? Li vedevi il contratto. Attendiamoci una campagna acquisti. Scoppiettante.”

