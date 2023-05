Tiziano Valle (giornalista) : “Il Dio del calcio ribellatosi a chi non c’e’ stato in 33 anni…”

Tiziano Valle, giornalista del quotidiano Metropolis, ha commentato così il mancato successo del Napoli sulla Salernitana, motivo per il quale il popolo azzurro non ha potuto ancora festeggiare lo scudetto, che però non può più sfuggire. Queste le sue parole che hanno generato un dibattito sui social:

“Il Dio del calcio s’è solamente ribellato a tutti quei tifosi della festa che in 33 anni non ci sono mai entrati in quello stadio e oggi c’erano perché fa tendenza, scattando selfie”.

Valle Poi ha aggiunto:

“Il Napoli vincerà strameritatamente il suo terzo scudetto tra qualche giorno e sarà la festa di chi ha tifato Scapolo, Giubilato, Romito, Corrent, Varricchio, Mora… A tutti loro, stima infinita e un grande abbraccio”.

C’è chi gli ha risposto così:

“Io sono un tifoso casalingo, nel senso che il Napoli l’ho più seguito da casa che allo stadio, per opportunità e possibilità economiche. Con la Salernitana però c’ero e sinceramente accetto fino ad un certo punto il voler creare i tifosi di serie B e A. Oggi chi ha la possibilità economica e di tempo di esserci è bene che ci sia poiché permette di mantenere il livello economico che per competere è necessario”.

