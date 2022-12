Tiribocchi: “Raspadori alle spalle di Osimhen è letale. Zielinski? Sento strane voci”

Simone Tiribocchi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. L’ex attaccante tra le altre dell’Atalanta ed oggi telecronista DAZN, ha detto la sua sul Napoli e sul sistema di gioco creato da Spalletti.

Tiribocchi ha inoltre sottolineato come, Raspadori potrebbe diventare l’arma in più in questa seconda fase del campionato.

“Zielinski? Ho sentito delle voci…”

“Per Spalletti sarà complicato gestire le disponibilità della rosa azzurra. Gli equilibri sono importanti in una squadra e modificare un assetto non è mai facile. Sento spesso voci di mercato che vedono Zielinski lontano dal Napoli e questo potrebbe esser un indizio molto interessante. Raspadori dietro la punta potrebbe esser poi una soluzione super offensiva da utilizzare in una situazione di estrema difficoltà.

“Raspadori dietro ad Osimhen è letale“

Raspadori da sotto-punta è letale. Bravo ad attaccare la profondità e a legare il gioco. Ha il gol nel sangue ed avvicinandolo alla prima punta, sarebbe per me la situazione tattica ideale”.

