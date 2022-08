Tiribocchi: Con Koulibaly sarebbe stato uno squadrone. Consiglio una cosa a Osimhen”

Simone Tiribocchi, ex calciatore ed ora apprezzato opinionista di calcio, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal per dire la sua sua Osimhen e sulle ultime notizie in casa Napoli.

“La grande assenza è quella di Koulibaly, con lui sarebbe stato uno squadrone. Il Napoli lotterà per lo scudetto insieme a Milan e Inter“.

Sulla Fiorentina

“La Fiorentina non è stanca, turno difficile ma hanno fatto minuti in più poter essere pronti alla sfida, Italiano avrà preparato al meglio il doppio incontro”.

Su Osimhen

“Osimhen può vincere la classifica dei marcatori, gli consiglio di calmarsi perché così perde tante energie preziose”

