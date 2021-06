Tirare per la giacchetta Spalletti sarebbe un errore imperdonabile

Sono passate poche ore dal “cinguettio” presidenziale che ufficializzava l’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli è già i suonatori di violino in servizio permanente effettivo all’ombra del Vesuvio hanno cominciato a tirarlo per la giacchetta.

L’uomo di Certaldo non è stato ancora presentato alla stampa, eppure in tanti, forse troppi, l’hanno tirato in ballo. Magari sollecitandolo, seppur indirettamente, per accreditarsi piuttosto che essere ascoltati. Una situazione certamente non nuova a queste latitudini.

Nondimeno, veicolare nell’ambiente partenopeo una considerazione di carattere personalissimo, spacciandola invece per oro colato, non è il viatico migliore per cominciare la nuova stagione.

Non fosse altro che la tifoseria è ancora poco serena dopo la mancata qualificazione alla Champions. Un obiettivo sfumato sul filo di lana, che a tutt’oggi nessuna voce ufficiale ha sentito l’esigenza di commentare.

Come se cinquanta milioni di euro potenzialmente necessari, in tempo di crisi post Covid, si trasformassero nell’arco di novanta minuti in coriandoli, senza alcun battito di ciglia da parte di una società sempre attenta agli aspetti economico-finanziari della sua gestione.

Il fatto che si stia facendo a gara per sforzarsi di far sapere a tutti che l’allenatore toscano sia contento della rosa a sua disposizione, anzi, non avrebbe da ridire nemmeno se la società gli cedesse un paio dei gioielli di famiglia, è null’altro che bassa propaganda. Se non addirittura, terrorismo mediatico.

Perché Spalletti finora non ha rilasciato alcuna dichiarazione, quindi, mettergli letteralmente in bocca nomi che non ha mai fatto oppure attribuirgli fantomatiche strategie mercantili, in entrata o uscita, appare veramente pretestuoso. Oltre che nient’affatto veritiero…

Ma ormai è risaputo. Certi virgolettati sono come il canto delle sirene: rimangono incastrati nelle etere, alla stregua di una vecchia e melensa melodia, sentita troppo spesso. Quindi, pure vagamente fuori moda.

