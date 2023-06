Tifoso della Juve “cade” nel ridicolo, ed accusa il Napoli di essere stato favorito…Verrebbe da dire “Da che pulpito” Campanilismo osceno”

Il campanilismo, purtroppo, regna sovrano anche nel mondo del calcio. Capita infatti che anche lo straordinario cammino del Napoli in stagione venga messo in discussione da chi ha un’altra squadra nel cuore. A conferma di ciò un tifoso della Juventus, intervenuto nella trasmissione Microfono Aperto di Radio Sportiva, ha sentenziato:

“Il Napoli ha vinto lo scudetto, ma nessuno dice che ha usufruito dello stop del campionato italiano di Serie A a causa della sosta per il mondiale”.

“Anche in passato il Napoli partita forte, poi però veniva meno nella seconda parte della stagione. Nell’ultima annata calcistica, invece, lo stop ha consentito agli azzurri di gestire meglio le forze”, ha aggiunto il tifoso della Juventus.

Pronta la risposta di Michele Plastino: “A usufruire della sosta non è stato solo il Napoli, ma tutte le squadre di Serie A. Il dominio del Napoli non può essere messo in diuscussione, gli uomini di Splaletti hanno disputato una grande stagione…”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati