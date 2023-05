Tifosi Salernitana: “Che goduria strozzare la festa dei napoletani”

La Salernitana pareggia 1-1 in casa del Napoli, la squadra azzurra non approfitta del regalo dell’Inter che ha battuto la Lazio e deve rimandare la festa scudetto probabilmente giovedì sera a Udine. Di Lorenzo e compagni mettono alle corde gli avversari sin dai primi minuti e trovano il vantaggio con un colpo di testa di Olivera al 62′. Gli amaranto, però, non vogliono fare la classifica vittima sacrificale e Dia con uno splendido tiro a giro all’84’ pareggia e gela il Maradona.

Grande gioia da parte dei giocatori della Salernitana in campo e da parte dei propri tifosi che sui social si stanno letteralmente scatenando. “Che goduria strozzare la festa dei napoletani”, “Dia, che gol. Al Maradona festeggiamo la nostra salvezza”.

“Vorrei chiedere ai tifosi del Napoli dove si deve festeggiare?”, “Non sento le trombette dei napoletani?”. “Salerno gode, abbiamo fatto piangere i napoletani”, “Grande prestazione, siamo quasi salvi!”, scrivono altri tifosi della compagine granata

