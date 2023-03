Tifosi Juventini, quando la fantasia supera di gran lunga la realtà!

I tifosi della Juventus ancora credono alla possibilità di vincere lo scudetto in questa travagliata stagione per i colori bianconeri visti i tanti problemi sul versante giudiziario. Dopo la vittoria contro l’Inter a San Siro, la squadra di Massimiliano Allegri è a quota 41 punti in classifica, ovvero 30 in meno rispetto al Napoli di Luciano Spalletti che ne ha 71 grazie ai tre punti conquistati ieri sul campo del Torino di Juric con un rotondo e perentorio 0-4 (doppietta di Osimhen e gol di Kvaratskhelia e Ndombele).

Eppure un tifoso bianconero crede ancora alla possibile rimonta facendo un calcolo ipotetico in relazione alle giornate di campionato che mancano e partendo dal presupposto che alla Juventus daranno nuovamente i 15 punti tolti a causa della sentenza della Corte d’Appello Federale sulla questione plusvalenze. Come si può vedere dal foglietto condiviso sui social, il Napoli di Spalletti raccoglierà solo 13 punti da qui alla fine, mentre la Juventus ben 29. Con la fantasia si può tutto, ci mancherebbe… Poi c’è la realtà.

La tabella della Fantasia…

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati