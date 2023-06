“Tifi Napoli e sei Siciliano? Ma come fai?”…La risposta merita l’ Oscar!

“Ma come fai a tifare Napoli se sei siciliano?”, viene chiesto ad un ragazzo sui social. E la risposta è immediata: “A voi non va giù tutto questo perché non capite proprio il senso di amare una squadra del sud. Io non tifo Napoli, io lo amo proprio questa squadra e non solo, è diverso. Io sono un ragazzo del sud e sono onorato di portare in alto i colori del meridione a differenza di chi invece ha simpatie per squadre del nord. E poi da lì gli cantano pure i cori razzisti. Viva il Napoli tutta la vita”.

Il dibattito è aperto da sempre tra chi ritiene che la scelta della squadra del cuore va al di là di confini territoriali e può avere mille motivazioni, e chi invece ci vede anche l’espressione di un senso di appartenenza. Le parole del ragazzo siciliano sono comunque da applausi anche se non è facile affrontare tematiche simili in maniera sintetica. Resta comunque incomprensibile e a tratti illogica la scelta di tanti meridionali di tifare per squadre del nord.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati