Il Calcio italiano è sotto attacco. Un fato sinistro e meschino si è accanito sul Bel Paese. È sotto attacco quel filone romantico, dolce e garbato che fu della famiglia Garrone.

Lo è Genova, Cremona e Torino. Italia tutta.

In una clinica londinese si è spento, questa mattina, Gianluca Vialli.

Ogni parola è superflua.

È un giorno di lutto profondo. Gianluca era e resta patrimonio nazionale. È un momento difficile per il mondo calcio italiano.

A pochi giorni dal dolore Mihajlovic, ci ritroviamo intorno alle spoglie di un uomo serio, educato e rispettoso. Compito.

Lutto, triste e faticoso.

Faticoso da digerire e che attiva rabbia. Dolore e consapevolezza per la infinita caducità della vita terrena.

I credenti scrivono terra che torna terra.

Lottatore dal sorriso tenero. Non ha mollato la presa mai e si è speso fino all’ultimo istante.

Negli occhi mille ricordi e mille gesti da campione.

Ogni città avrà i suoi.

Al Paese che oggi piange e si stringe intorno agli affetti più cari, resta un abbraccio ed un pianto.

Pianto da Campione d’Europa. Tra le braccia il fratello di una vita. Roberto Mancini.

C. t. che a distanza di un solo giro di lancette, perde un altro tassello di vita.

L’Italia è sotto attacco del fato.

I Greci credevano esistessero tre dee della morte. Le chiamavano Moire, i Romani le Parche.

Atropo era colei che tagliava il filo della vita.

Affidiamo il nostro pensiero alla teatralità della morte e consegnamo Gianluca alla storia calcistica del Paese.

Terra alla terra, acque al mar ritorneranno.

Ti sia lieve la Terra, Amico Gianluca.

Vialli

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati