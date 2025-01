Thiago Motta: Vogliamo la vittoria!

Conferenza stampa per l’allenatore della Juventus, alla vigilia dell’attesissimo match al Maradona.

L’ex tecnico del Bologna, riconosce un Napoli diverso, rispetto alla gara di andata:

“Mi aspetto una partita diversa. La loro caratteristica è quella di compattarsi, tenendo un blocco basso per limitare la parte offensiva dell’avversario. Noi dovremo fare una buona fase difensiva e utilizzare bene la palla quando l’avremo”

Tredici punti di distanza dalla capolista, ma Motta non crede a questa differenza:

“La realtà è che il Napoli sta davanti, ma noi abbiamo fatto una buona preparazione per arrivare alla vittoria. Si trovano primi meritatamente, ma domani sarà sicuramente una grande partita, in cui vogliamo dare la nostra migliore versione per arrivare alla vittoria”

L’attenzione maggiore è per l’ultimo arrivato Kolo Muani. Per il tecnico bianconero il giocatore è pronto:

“È disponibile, vedremo domani se inizierà o meno. Abbiamo preso un giocatore del suo livello, perché pensiamo possa aiutare la squadra a vincere le partite”

Napoli e Juventus sono due squadre che hanno cambiato allenatore in estate, Conte ha inciso molto sugli azzurri, Motta invece si sente ancora a metà strada:

“Non è una situazione simile, sono realtà molto diverse, sotto tanti aspetti. Sono soddisfatto di tante cose, per altre meno. Soprattutto se penso a qualche pareggio di troppo, che abbiamo avuto. La nostra idea è ottenere la vittoria, con il lavoro fatto in settimana. Abbiamo una squadra giovane, ma con tanto talento. Abbiamo avuto qualche infortunio e qualche difficoltà, nel corso di questa stagione. Domani giocheremo una grande partita, come Napoli Juventus”

Antonio Conte è dunque avvisato, la Juventus vuole i tre punti al Maradona, ma quando giocano contro queste due eterne rivali, tutto può accadere.