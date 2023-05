Thiago Motta: Meritavamo noi di vincere.

Thiago Motta: Meritavamo di vincere!

Al termine della partita tra Bologna e Napoli, il tecnico felsineo è soddisfatto dei suoi, un po’ meno del risultato. Queste le sue parole:

“Non siamo noi ad aver fermato il Napoli, sono loro ad aver fermato noi perché meritavamo di vincere. Sono arrivati degli errori individuali che possono capitare, sono felice però per la reazione, che abbiamo avuto. Tutti hanno giocato secondo le nostre idee, contro il Napoli, che è una squadra fortissima e l’abbiamo messa in difficoltà”

In questi giorni il suo nome è stato più volte accostato al Napoli, come successore di Spalletti. L’ex blaugrana glissa sull’argomento:

“Non penso al mio nome sulla panchina del Napoli. Il mio presente è il Bologna, questa partita e andare a casa a vedere le altre partite. Vorrei avere vicino la mia famiglia, ma al momento non è possibile, il futuro non conta adesso”

C’è ancora una partita da giocare, il Bologna potrebbe raggiungere l’ottavo posto, che potrebbe significare Europa. Thiago Motta non molla la presa:

“Possiamo ancora giocarci tutto all’ultima partita. Noi siamo lontani dalla perfezione, ma il lavoro e l’impegno è sempre al massimo, per questo ci troviamo in questa situazione. Abbiamo chiuso in casa con un grande risultato, la gente tornerà a casa contenta, anche se meritavamo noi di vincere. Andremo a Lecce per affrontare al meglio la partita, con entusiasmo e impegno”

Una stagione per gli emiliani che non dimenticheranno mai, dalla scomparsa di Sinisa alla possibilità di un traguardo insperato. Il tecnico Motta ne approfitta, per togliersi qualche sassolino dalla scarpa:

“L’obiettivo era salvarsi, ma c’erano i margini per lavorare e dare tutto, per fare di più. Grazie ai ragazzi per l’ottimo lavoro fatto, possiamo fare qualcosa di straordinario. Le critiche costruttive senza interessi dietro, sono quelle giuste e ti aiutano a migliorare. Quando c’è interesse dietro non mi toccano assolutamente”

A buon intenditor poche parole. Il Bologna toglie la possibilità al Napoli, di battere il suo record personale di punti. Gli azzurri portano a casa però, altri due gol di Osimhen, sempre più lanciato nella classifica dei marcatori. Nell’ultima giornata in casa con la Sampdoria, la possibilità di aumentare ancora il suo score. Un pari contro questo Bologna, con la testa già ai festeggiamenti della prossima settimana, rappresenta comunque un buon risultato.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati