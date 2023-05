Thiago Motta, l’uomo “giusto”

Poche chiacchiere.

Pochissime.

Massima sintesi.

Thiago Motta è l’uomo giusto per De Laurentiis.

Quantomeno è il profilo più adatto a quel filone da novizio.

Tecnicamente ma soprattutto caratterialmente. Il campo lo ha detto a più riprese. Il Bologna gioca a calcio. Propone e sviluppa.

Sbaglia tanto proprio perché si propone di “far male”. Lascio il commento tecnico ai colleghi meglio attrezzati, mi soffermo sulla conferenza stampa post gara del mister Italo-brasiliano.

Parole che dicono “io sono pronto”. Il Futuro è tutto da scrivere e molto fa pensare che Thiago abbia entrambi i piedi lontani da Bologna e magari già un mezzo sulla scala aerea verso Napoli.

Appare un uomo tutto campo e filosofia. Un mix di studio profondo e credo. Anche lui ha la famiglia lontana dalla città in cui allena, è una abitudine moderna.

Gruppo, gruppo ed ancora gruppo.

Giovani, giovani ed ancora giovani pieni di voglia.

Un ottimo modo di presentarsi. Appare un uomo che conosce perfettamente il valore della parola Empatia.

Entrare in “corsa”.

La panchina del Napoli è la più bollente d’Italia.

Probabilmente in Europa una più tosta non c’è.

Serve ricordare che Motta, è arrivato a Bologna dopo il dramma Mihajlovic.

Non era facile. Non era cosa semplice per nessuno. Motta ci è riuscito ed anche in maniera egregia. Ha saputo affascinare i suoi, portati dalla sua parte ed anche conquistati.

Uomo giusto?

Il profilo dell’uomo “giovane” ha il suo miglior candidato.

