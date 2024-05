Thiago Motta, fine e nuovo inizio

Thiago Motta per un punto finale e magari di svolta. L’allenatore del “non ti basto io” per accettare e magari ripartire.

È un augurio ed un proposito.

La miglior realtà italiana, contro quella che onestamente ha più deluso.

Alzi la mano chi avrebbe giocato un solo centesimo su quanto è poi avvenuto.

Il calcio in fondo è bello per questo.

Il Bologna del tecnico italo-brasiliano, arriva a Napoli per blindare la qualificazione Champions.

La miglior stagione di sempre dei rossoblu e del suo allenatore.

Motta già sulla bocca delle più grandi aziende internazionali.

C’è soltanto da applaudire e se non si è troppo presuntuosi, imparare. L’ exploit felsineo non può considerarsi casuale e può diventare un esempio.

“Non ti basto io” aveva chiesto De Laurentiis a Motta. Evidentemente no.

Non basta.

La stagione, la più insulsa e mal gestita, lo ha detto in stile cassazione.

Ci si augura, fortemente che Napoli – Bologna sia la partita della soglia.

Fine e principio.

Una sorta di ultimo giorno dell’anno ed un “primo Gennaio” dal sapore nuovo.

Pedagogista dello Sport