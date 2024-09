Thiago Motta ha parlato poco fa in conferenza stampa presentando il big match di domani sera tra Juventus e Napoli. I bianconeri, reduci dal pareggio in trasferta in campionato contro l’Empoli e dall’ottimo esordio in Champions League contro il PSV Eindhoven, incontreranno il club allenato dall’ex Antonio Conte. Serata carica di emozioni quindi nella cornice dell’Allianz Stadium sold out da giormi ormai per questa grande occasione.

Che Napoli si aspetta?

“Sará sicuramente una grande partita, con giocatori forti in campo. Dobbiamo affrontare la partita con serietá, di fronte al nostro pubblico rispettando sempre i nostri avversari e giocando il nostro calcio”.

Come sta Gatti?

“È a disposizione, restano ancora fuori solo Conceicao e Milik. Tutti gli altri sono disponibili e possono giocare. Gatti ha svolto bene l’allenamento e sarà in gruppo“.

Che ricordo ha di Conte?

“È stato un grande piacere lavorare con lui. Abbiamo fatto un Europeo interessante, siamo usciti contro una squadra forte ma anche noi eravamo una grandissima squadra. Aldilà del non aver raggiunto l’obiettivo, il rapporto con Conte è sempre stato fantastico“.

“Napoli avvantaggiato senza Coppe”

Il Napoli é avvantaggiato dal non giocare le Coppe europee?

“Nessuno puó dirlo. Lo sapevamo giá prima di iniziare la stagione, il calendario è questo. Noi dobbiamo pensare di affrontare una partita alla volta, la prossima è contro il Napoli, una buona squadra. È una squadra costruita per puntare allo Scudetto, poco tempo fa hanno espresso un calcio straordinario di cui tutto il mondo parlava. Noi dobbiamo sempre migliorarci e domani regalare una buona prestazione ai nostri tifosi”.

Cosa servirà domani contro il Napoli?

“Dovremo lavorare da squadra, quando non si ha la palla pressare in blocco, essere solidi e non lasciare spazi tra le linee. Cercheremo di portare la partita facendo il gioco che vogliamo noi“.

Vlahovic come sta?

“Fa parte dell’ambizione sana il volersi migliorare sempre. Dusan può migliorare come posso farlo io, te, tutti. Lui sta molto bene, parliamo tutti i giorni, lo vedo sorridente, disponibile. Contro il Psv ha fatto un grande lavoro difensivo e offensivo, aiutando i compagni“.

Cos’é cambiato da quel Napoli-Spezia?

“Le cose cambiano e migliorano, è un processo di evoluzione continua. Quella volta abbiamo giocato una partita interessante. Come squadra eravamo in difficoltà, ma ora tutto è cambiato. Sono l’allenatore di un’altra squadra e domani affronteremo il Napoli con rispetto, imponendo il nostro gioco per ottenere un risultato positivo”.

“Motivare chi gioca meno”

Firmerebbe per tre scudetti consecutivi o la vittoria della Champions?

“Non ho alcun foglio che promette tre scudetti consecutivi o la Champions League. Non ci sto neanche pensando. Sto pensando solo alla giornata di oggi, abbiamo fatto un grande allenamento pensando alla partita di domani. Passerò la giornata nel centro sportivo, concentrandomi sul futuro. Stasera rivedrò la mia famiglia, che non vedo da un po’, li abbraccerò e starò con loro”.

Quanto è importante motivare anche chi non gioca?

Le basterebbe un altro pareggio?

“Sono solo supposizioni che non si sa se accadranno. Con la Roma è stata una partita, con l’Empoli un’altra e domani un’altra ancora. Faremo il nostro meglio per portare la partita dalla nostra parte“.

In cosa si vede simile a Conte?

“Sei troppo concentrato su me e Conte ma domani si gioca Juve e Napoli, i protagonisti saranno i giocatori che andranno in campo. Rispetteremo il gioco, daremo il massimo e porteremo la partita dove conviene a noi. Il resto conta pochissimo“.

Vedremo Douglas Luiz e Koopmeiners insieme?

“Tutto è possibile, soprattutto trattandosi di giocatori forti. Vedremo domani se inizieremo così“.

Esonero di De Rossi.

“Mi ha sorpreso moltissimo, gli ho mandato un messaggio che resterà tra noi“.

