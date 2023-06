The Coach Experience di Rimini premia con la Figurina D’ Oro , Luciano Spalletti, ormai ex tecnico azzurro: “Abbiamo diluito il festeggiamento, avessimo vinto alla fine…avreste visto cose ancora più forti”

“Abbiamo diluito il festeggiamento dello scudetto nel tempo, ma se lo avessimo vinto alla fine, o alla penultima, avreste visto cose ancora più forti“.

Lo ha detto Luciano Spalletti, ormai ex allenatore del Napoli, intervenuto al The Coach Experience di Rimini dopo aver vinto la Figurina d’Oro Panini. Il tecnico campione d’Italia elogia la festa scudetto celebrata in città: “Abbiamo dato un segnale importante a tutto il calcio, adesso c’è voglia da parte di tantissima gente di rivivere quei momenti, è stata una felicità senza confini perché Napoli ha accettato tutti quelli che hanno voluto venire a gioire insieme a noi e questo mi è piaciuto tanto”.

Spalletti su Italiano

Italiano resta alla guida della Fiorentina, lo ha confermato Commisso intervenuto in conferenza stampa, eppure Spalletti ha espresso comunque il suo parere sulle voci legate al passato:

“Sarebbe stato un profilo da Napoli, ha un atteggiamento che mi piace, con la sua squadra ha voglia di giocare”. In generale, Spalletti glissa sul nome del nuovo allenatore: “Non saprei che dire, De Laurentiis sa scegliere tecnici eccellenti”.

