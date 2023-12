Test “proibitivo” per Mazzarri: Sir Claudio Ranieri

Credere che il Cagliari sia partita “comoda” sarebbe errore gravissimo.

Siamo certi non lo immagini Mazzarri.

Inizia qui, per davvero, il suo campionato.

Da questo momento anche noi saremo autorizzati ad esercitare il diritto di critica.

Inter, Real, Juventus e Braga sono un capitolo chiuso ed a sé.

Teniamolo da parte. Chiudiamolo.

Resta in testa la sfida di Bergamo. Lì qualcosa di buono si è visto. Ora tocca al Cagliari ed è una partita difficilissima.

Difficilissima per alcuni motivi semplici ed essenziali.

Uno ha nome ed cognome, Claudio Ranieri.

Sir Claudio Ranieri è l’avversario più scomodo per Mazzarri. Il più esperto, serio e rispettato degli allenatori italiani.

Più che vecchia volpe, eterno Peter Pan.

Secondo e più concreto motivo è la finta “comodità” della gara.

Il Cagliari, tecnicamente, è decisamente alla portata del Napoli 5.1, probabilmente anzi certamente, vive un momento di salute mentale e fisica esplosiva.

Fatto fortino del campo di casa, con la caratteristica delle rimonte “impossibili” al Casteddu, arriva al Maradona senza nulla da perdere.

Testa alta e faccia da schiaffi.

A giocarsi la gara con le proprie armi.

Riempire l’area di rigore di armadi. Vedi Petagna, vedi Pavoletti.

Lapadula quasi certamente salterà il Maradona.

Mazzarri avrà una squadra quasi al completo. Problema terzino escluso.

Prestazione e risultato.

Mazzarri ora deve dimostrare che “qualcosa” sta accadendo.

