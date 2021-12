I terzini che vanno, Scamacca e Raspadori: ma quant’è bello il Sassuolo

Che il Sassuolo abbia fatto un favore al Napoli, battendo a domicilio il Milan, è innegabile. I neroverdi hanno imposto il loro calcio, fatto di ritmo e qualità, anche contro i rossoneri.

Appare dunque evidente che la gara di stasera non sarà affatto facile per la capolista, poiché la squadra di Dionisi sembra veramente in grado di ripetere le (tante…) cose belle mostrate al cospetto della San Siro milanista.

Un modello di gioco sfrontato ed ambizioso, che si basa su princìpi ben definiti. Innanzitutto sull’aggressività. Associata all’idea di gestire l’intensità. In sostanza, la precisa volontà di determinare attraverso uno sviluppo proattivo, creando superiorità numerica in zona palla nella fase di possesso.

Quei laterali con gamba

Il primo e più evidente meccanismo che attua il Sassuolo per attirare in avanti l’avversario prevede l’uso dei laterali difensivi.

Praticamente, nella risalita della palla da dietro, i terzini spesso assumono una posizione bassa, per stimolare l’aggressione sull’esterno. Così da liberare spazio alle spalle della linea di pressione, e verticalizzare con un passaggio lungolinea.

Oppure provare a cambiare gioco esplorando una traccia centrale, funzionale ad uscire poi sul lato debole. In questo senso, due giocate particolarmente efficaci hanno contribuito a fare le fortune dell’Empoli, promosso in Serie A al termine dello scorso campionato cadetto proprio con Dionisi in panchina.

I toscani, infatti, utilizzavano Nicolò Casale o Stefano Sabelli a destra, e Fabiano Parisi sul versante opposto. Questi si posizionavano ad altezze diverse ad inizio azione: basso quello sul lato forte, dove stazionava la palla. Alto quello sul lato debole. In maniera tale da poter dare contemporaneamente appoggio al possessore, oltre ad una soluzione al cambio gioco.

Scamacca novello Ibra

Il Sassuolo è una squadra edificata su concetti tattici “moderni”, capaci di esaltare le qualità dei singoli attraverso un sistema complesso, fondato sulla dimensione associativa e l’abilità delle letture.

In quest’ottica, la filosofia di Dionisi tende a superare la concezione arcaica che le partite si decidano sulla base di episodi. Nel senso che il suo lavoro è orientato a mettere preventivamente in condizione la squadra di poter sfruttare gli avvenimenti che scandiscono i 90’, facendoli accadere con determinati movimenti e posture specifiche.

Ovviamente, bisogna considerare pure il talento cristallino degli interpreti. Ecco perché l’allenatore dei neroverdi ha investito tanto sulla valorizzazione di Gianluca Scamacca. Attaccante per molti versi difficilmente catalogabile, che però ha tutto quello che serve per diventare un giocatore di culto.

Sa produrre gioco ed è bravo a finalizzare. Con una tecnica molto raffinata, talvolta addirittura leziosa o indisponente. Un profilo offensivo, quindi, non spendibile soltanto in area di rigore. Del resto, nonostante il fisico imponente, ama giocare palla a terra lontano dalla porta. E quando si abbassa a cucire il gioco, lo fa con una certa qualità.

Raspadori come il Kun

Completamente differente rispetto a Scamacca è l’altro talento presente in rosa: Giacomo Raspadori. Fisico atipico per un centravanti, ma con caratteristiche uniche. A metà tra rifinitore e finalizzatore della manovra offensiva.

Chiaramente adegua il ruolo di attaccante alle sue dimensioni fisiche (172 cm per poco più di 65 chili), che l’hanno fatto accostare a Sergio Agüero. Il baricentro basso lo rende davvero micidiale negli spazi stretti. Rapidità e intuitività gli consentono di ovviare al mismatch fisico con il marcatore diretto.

Alla stregua del Kun, è un offensive player imprevedibile, poiché in ogni azione può disporre sempre di almeno due opzioni: attaccare la profondità, arrivando alla conclusione in prima persona dopo aver guadagnato spazio e tempo grazie all’esplosività dello scatto sui primi metri. In subordine, spostarsi sull’esterno svuotando lo spazio alle spalle del centrale di riferimento per permettere l’inserimento dei compagni.

