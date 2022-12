Terremoto Juventus. Il Falso in bilancio.

Gli occhi del mondo calcio sono per lo più rivolti al Qatar. Doha, comunque si voglia, è attuale capitale del pallone mondiale.

Mentre le nazionali di ogni Paese si sfidano nel deserto Qatariota, vedendo tornare a casa Germania, Danimarca, Belgio e Serbia in Europa ed Uruguay in America latina, l’Italia guarda dal divano. Guarda dal divano e si concentra sul caso Juventus.

A questo proposito, oggi, provo a chiarire un nuovo termine che aiuti a comprendere meglio il turbine in casa bianconera.

Dopo Aggiotaggio, oggi “raccontiamo”, il falso in bilancio.

È un reato. La compilazione fasulla, architettata ad hoc, nel bilancio d’esercizio di una impresa. La corretta compilazione è quindi un dovere da parte dell’amministrazione, al fine di garantire il corretto decorso non solo degli investimenti finanziari ma soprattutto per il giusto sviluppo del mercato.

Inquinamento del mercato abbiamo detto precedentemente , oggi lo ribadiamo.

Aggiotaggio e falso in bilancio sono reati. Poche chiacchiere. Reati che non possono considerarsi in nessun modo “fortuiti”, casuali.

È un qualcosa di doloso.

Esiste una chiara volontà di disturbare e violentare le operazioni del mercato.

Non c’è un errore, esiste un violento intento di manipolazione.

Ci ripetiamo ma il terremoto Juventus nasce e muore in casa propria. Il castello Juventus implode per sua stessa natura e colpa e probabilmente questo oltre che grave rende la cosa meschina e mediocre.

