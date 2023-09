Terremoto, Cheddira dal Marocco: “Il mio cuore a pezzi”

Walid Cheddira ha parlato dal Marocco dove la sua nazionale avrebbe dovuto giocare ieri contro la Liberia ad Agadir, a 170 chilometri dal devastante terremoto che ha squarciato Marrakesh, per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa. Non c’è stata nessuna partita e i giocatori si sono recati in ospedale a donare il sangue: per tentare di salvare chi ne ha bisogno, per non accrescere il bilancio già terrificante di oltre mille vittime, per rendersi utili in ogni modo possibile.

Il centravanti del Frosinone sta vivendo così il drammatico momento che sta attraversando il suo paese: “Da questa notte tutto il Marocco attraversa un momento difficile. Il mio cuore soffre per il mio paese”.

Terremoto in Marocco, anche Hakimi in prima linea: “Doniamo il sangue”

A Cheddira si è unita la stella dei Leoni d’Atlante Achraf Hakimi, che ha lanciato un appello preciso a chiunque possa aiutare il suo Paese in un momento così drammatico: “Collaboriamo tutti e contribuiamo a salvare i feriti donando il sangue. Stiamo vivendo un momento difficile per tutti i nostri concittadini. È ora di unirsi per salvare più vite possibile. Le mie condoglianze a tutti coloro che hanno perso una persona cara. Stiamo vivendo momenti difficili e il nostro pensiero va a tutti i feriti e alle famiglie delle vittime.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati