Nel prepartita Dazn di Fiorentina-Napoli, si è espresso il portiere di viola, Pietro Terracciano, per parlare della sfida chiave in casa Napoli per la Champions:

“Penso che ognuno abbia il proprio credo, sicuramente sono due stili di gioco completamente diversi, ma a livello di combattibilità e agonismo metteremo in campo le caratteristiche giuste per dare del filo da torcere al Napoli”.

