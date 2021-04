Termina la pausa nazionali: i risultati dei calciatori del Napoli

Anche questa pausa nazionali giunge al termine, sancendo quindi la ripresa dei campionati e delle competizioni europee. In questa finestra di partite sono stati 13 i calciatori del Napoli convocati per rappresentare le rispettive nazionali, tra partite di qualificazione ai mondiali, qualificazioni alla Coppa d’Africa e semplici amichevoli.

Rientri anticipati e rinunce

Stanislav Lobotka ha dovuto rinunciare alla chiamata a causa della tonsillite, che lo ha costretto ad un’operazione prima del match contro la Roma.

Anche il kosovaro Amir Rrahmani è rientrato con largo anticipo a Castel Volturno, a causa del recente infortunio muscolare.

I risultati degli azzurri

Qualificazione mondiali

Lorenzo Insigne, (Italia): 2-0 vs. Irlanda del Nord (84′ giocati, Assist); 2-0 vs. Bulgaria (90′ giocati, Assist); 2-0 vs. Lituania (Panchina)

Giovanni Di Lorenzo, (Italia): 2-0 vs. Irlanda del Nord (Panchina); 2-0 vs. Bulgaria (Entrato al 68′); 2-0 vs. Lituania (Panchina)

Alex Meret, (Italia): 2-0 vs. Irlanda del Nord (Non convocato); 2-0 vs. Bulgaria (Panchina); 2-0 vs. Lituania (Panchina)

Dries Mertens (Belgio): 3-1 vs. Galles (90′ giocati, Rigore conquistato); 1-1 vs. Repubblica Ceca (56′ giocati); 8-0 vs. Bielorussia (Panchina)

Eljif Elmas (Macedonia): 2-3 vs. Romania (90′ giocati); 5-0 vs. Liechtenstein (90′ giocati, Goal); 2-1 vs. Germania (90′ giocati, Goal)

Piotr Zielinski (Polonia): 3-3 vs. Ungheria (90′ giocati, Assist); 3-0 vs. Andorra (73′ giocati); 1-2 vs. Inghilterra (86′ giocati)

Vi consigliamo – “Zielinski, un cigno reale”

Fabian Ruiz (Spagna): 1-1 vs. Grecia (Panchina); 2-1 vs. Georgia (55′ giocati); 3-1 vs. Kosovo (Entrato al 69′)

Vi consigliamo – “Fabian Ruiz, ma che giocatore!”

Elseid Hysaj (Albania): 1-0 vs. Andorra (90′ giocati); 0-2 vs. Inghilterra (90′ giocati); 2-0 vs. San Marino (90′ giocati)

Qualificazioni Coppa d’Africa

Victor Osimhen (Nigeria): 1-0 vs. Benin (90′ giocati, Palo), 3-0 vs. Lesotho (75′ giocati, Goal ed Assist)

Kalidou Koulibaly (Senegal): 0-0 vs. Congo (Non convocato), 1-1 vs. Eswatini (90′ giocati)

Nigeria e Senegal si qualificano per la fase finale della competizione.

Amichevoli

Hirving Lozano (Messico): 0-1 vs. Galles (90′ giocati); 1-0 vs. Costa Rica (90′ giocati, Goal)

Rino, occhio al minutaggio!

La “pausa” è tale solo per i tifosi, temporaneamente forzati a rimandare l’appuntamento televisivo con la loro squadra del cuore.

Alcuni dei nostri beniamini hanno infatti continuato a lavorare senza sosta, per scendere in campo rappresentando i colori della loro nazione.

Gattuso dovrà riflettere profondamente, calendario alla mano: Crotone, Juventus ed infine Sampdoria. Tre sfide in otto giorni, con uno scontro diretto a fare da spartiacque tra due match tipicamente insidiosi per il Napoli.

La pausa nazionali rappresenta un vantaggio ed al contempo uno svantaggio per il Napoli

Certamente le partite sono utili a dare minutaggio ai lungodegenti da poco rientrati (Osimhen e Lozano) o ai calciatori meno avvezzi a cavalcare il terreno di gioco in azzurro (Elmas), ma potrebbero essere potenzialmente dannose per chi scende regolarmente in campo.

Non è mai facile organizzare il “turnover”, sarà importante valutare la condizione fisica di alcuni giocatori chiave che hanno giocato molto nell’ultimo mese: Zielinski è sempre stato titolare, Insigne e Mertens hanno riposato in una sola occasione; Di Lorenzo ha giocato molto poco, e senza dubbio ne gioverà.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati