Teotino su Juventus-Napoli: “Azzurri favoriti, Pirlo si crede il numero uno…”

A poche ore da Juventus-Napoli, finale di Supercoppa Italiana, a Radio Marte Voce di Popolo c’è Gianfranco Teotino. Il giornalista ospite di Raffaele Auriemma ha espresso i suoi pareri e perplessità sul big match di questa sera al Mapei Stadium.

Napoli superiore, Juve in calo

Delle riflessioni sui bianconeri: “In questo momento il Napoli è superiore alla Juventus; dopo 10 anni la squadra di Torino non parte favorita. I partenopei già batterono i rivali in una finale di Coppa Italia equilibratissima – comincia l’opinionista Sky – Il Napoli è favorito. Modulo della Juventus? L’assetto variabile attuato finora non ha mai funzionato a dovere. Di sicuro al momento la squadra di Pirlo ha molte assenze importanti che ribaltano un po’ gli equilibri: vedi Dybala e De Ligt che secondo me, assieme a Ronaldo, sono i più forti in organico. La squadra è in confusione perché ancora non si capisce se giocano con regista o meno e se Dybala sia un cardine”.

Sul duello Lozano-Frabotta: “In quasi tutte le formazioni inseriscono Bernardeschi, non so se Frabotta giocherà. È sicuramente giovane e con larghi margini di crescita, ma per ora tecnicamente non mi ispira, così come fisicamente. Al momento non è un giocatore da Napoli o da Juventus, sicuramente da Serie A, ma non per questi livelli”.

Teotino duro: “Pirlo si crede il numero uno…”

Sui due allenatori ex compagni al Milan, invece: “Pirlo e Gattuso? Gattuso ha più esperienza e soprattutto ha allenato in campionati diversi. Di sicuro Ringhio in più ha la consapevolezza di dover sempre migliorarsi, sa che ci sono ancora dei passi avanti da fare. Pirlo invece parla come fosse il tecnico numero uno al mondo, commenta i match scaricando le responsabilità sui calciatori piuttosto che sulle sue scelte”.

