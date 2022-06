Tennis: Rafa Nadal e…leggenda! 14°Roland Garros!

Rafael Nadal vice l’edizione 2022 del Roland Garros, il 14° (su 14 finali) nonché il suo slam numero 22 in carriera! Lo spagnolo ha battuto in finale il norvegese Casper Ruud (numero 8 al mondo) con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-0 in 2 ore 18 minuti.

Nei giorni scorsi, il campione di 22 major, aveva parlato del piede, talmente dolorante da “togliermi la felicità anche nella vita”. Un piede che nei giorni lo ha costretto anche a giocare sotto anestetico locale ma che non gli ha impedito di piazzare la quattordicesima zampata. Un numero impressionate se solo si pensa che prima dell’avvento dei tre fenomeni del tennis, il record di Slam totali era di Pete Sampras con 14 titoli complessivi.

La partita, 3 set e…Nadal fa 14!

Già nel corridoio si vede che Casper Ruud è teso, si sposta da un piede all’altro nervosamente, come i ragazzini prima di un esame. Anche un norvegese non troppo abituato a mostrare emozioni come lui può sciogliersi di fronte al centrale parigino pieno. Chi non avrebbe timore a entrare nel tempio del gigante, al cospetto del gigante medesimo? Rafa e Ruud si conoscono, è proprio nell’Accademia del maiorchino che Casper ha scelto di fare base per crescere. I due hanno giocato qualche volta, ma sempre e solo in allenamento. la prima volta in una finale Slam è da brividi. Ruud nel primo set perde la battuta al primo game di servizio finendo sotto 2-0. Riesce comunque a recuperare lo svantaggio ma Nadal tenta ancora la fuga nel 4° game portandosi sul 3-1 con un break. Un solo game di vantaggio, ma sufficiente al campione per chiudere il 1° set 6-3 in 48 minuti.

Nel secondo set prova subito a scattare Rafa che ha due palle break ma non riesce a concretizzarle, anzi subisce il break a zero nel 4° gioco grazie a tre errori e finisce sotto 3-1. Ma la reazione è immediata e lo spagnolo si riprende il servizio, completando la rimonta per il 3-3. Non solo, strappa la battuta al norvegese nel cruciale settimo game e passa in vantaggio 4-3 e servizio. Sul 5-3 ha quattro set point sulla battuta di Ruud. Cinque game di fila per Rafa che vince il ° set 6-3 ed è a un solo set dalla storia

Sotto 2-0 Ruud è rassegnato, perde la battuta nel secondo game e finisce sotto 4-0 in un amen cedendo due volte la battuta. È fuori dalla finale, di testa e quindi di gioco. Per Nadal chiudere è solo una formalità. Alzare la Coppa numero 14 al Roland Garros, invece, è leggenda.

