Tempestilli: “Prova di forza contro il Milan per il Napoli”

Antonio Tempestilli, ex difensore di Inter e Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni , ai microfoni di Radio Marte, sulla lotta scudetto tra Napoli, Inter e Milan, e la gara che DOmenica sera, al Maradona, vedra confrontarsi i ragazzi di Spalletti contro quelli di Pioli. Vi riportiamo uno stralcio dell’ intervista di Tempestilli, rilasciata ai microfoni di Radio Marte:

“Questi allenatori hanno tutti grande formazioni, penso che lo Scudetto si aggiudicherà alla fine. Il Milan sta lavorando molto bene, il Napoli aveva già una base solida, l’Inter era più avanti e sta mantenendo il suo cammino ma ora ha un po’ di difficoltà. Il campionato si disputerà fino all’ultima giornata. Spalletti sembra avere in pugno lo spogliatoio, i risultati agevolano l’allenatore in tal senso. Anche i giocatori un po’ più scontenti alzano un po’ la cresta. Luciano è fortissimo sotto questo punto di vista, ha dato motivazione a tutti. Evidente che occorra anche un pizzico di fortuna e speriamo che possa accompagnare il Napoli fino a fine campionato. Come le prepara queste gare? Lui è sempre molto sul pezzo, non dà nulla per scontato, professionista serio e gran lavoratore. Non c’è bisogno per certe partite di spingere sull’acceleratore. Domenica sarà una partita fondamentale non tanto per la corsa definitiva allo Scudetto ma per la consapevolezza di forza“.

