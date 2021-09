Tegola Meret: il Napoli resta alla finestra, ma scorre la lista degli svincolati

L’infortunio di Alex Meret complica i piani al Napoli. Tanto nell’immediato, quanto in prospettiva futura.

Dopo la sosta per le Nazionali, infatti, il campionato vedrà la squadra di Luciano Spalletti impegnata contro la Juventus. L’anticipo a sabato obbligherà Ospina a un estenuante tour de force intercontinentale, visto e considerato che il portiere colombiano dovrebbe rientrare solo venerdì dagli impegni oltreoceano con la Colombia, impegnata nelle qualificazioni mondiali.

A preoccupare la società, invece, la valutazione circa il completo recupero dell’Airone. Per sanare la frattura della vertebra lombare potrebbe bastare un mese o poco più. Tuttavia, qualora i tempi dovessero dilatarsi, sarebbe un bel problema.

Paradossalmente, a rendere la situazione ancora più delicata ha contribuito il momento contingente. Nel senso che, avendo il mercato chiuso i battenti proprio martedì, adesso la società partenopea può pensare di risolvere il problema soltanto ricorrendo eventualmente ai giocatori senza contratto.

Nel ruolo di estremo difensore, tuttavia, di vere occasioni a costo zero ce ne sono davvero poche. Due su tutti, gli svincolati che potrebbero fare comodo agli azzurri.

Che affari a costo zero

Il primo della lista è Sergio Romero. Forse il nome di maggior spicco tra i portieri attualmente senza squadra: il trentaquattrenne ex Manchester United, con un passato anche tra le fila della Sampdoria, vanta 96 presenze con l’Argentina.

Titolare per tre annate con i blucerchiati, con la stagione al Monaco in mezzo, a Manchester ha vissuto alti e bassi, senza diventare mai veramente protagonista in Premier.

Romero ha vissuto molte vite con i Red Devils. Ha vinto l’Europa League giocando titolare, nel 2017, con Mourinho in panchina. Nel suo curriculum anche altri trofei alzati al cielo nelle coppe “interne”: League Cup, Community Shield e FA Cup, venendo sempre considerato una pedina fondamentale del progetto tecnico-tattico.

Con l’arrivo di Henderson e la conferma di De Gea, Romero, che non gioca con la Nazionale argentina oramai dal 2018, è scivolato ai margini delle rotazioni, fino ad essere l’ultima ruota del carro.

Mirante-Napoli, si potrebbe fare

Le priorità restano sempre le stesse dalle parti di Castel Volturno. Calmierare il monte-ingaggi. Così, se Romero non si accontenterebbe delle briciole, un discorso diverso verrebbe fatto con Antonio Mirante.

Dopo una seconda giovinezza con la Roma, il portiere di Castellammare, cresciuto calcisticamente nel Sorrento, non vuole abbandonare le luci della ribalta. Arrivato in giallorosso nell’estate del 2018, alla veneranda età di trentotto anni, non vuole appendere i guanti al fatidico chiodo.

Del resto, a suon di prestazioni convincenti e parate miracolose, nella Capitale ha costretto ad accomodarsi in panchina Pau Lopez, ritagliandosi un ruolo nient’affatto da comprimario.

L’ipotesi Mirante garantirebbe una certa dose di sicurezza nel ruolo al Napoli. Oltre alla stabilità delle gerarchie, nel momento in cui infortuni e lungodegenti dovessero tornare pienamente a disposizione.

Chiaramente, qualsiasi discorso al momento appare prematuro. Se ne riparlerà casomai, dopo Napoli-Juventus.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati