Tardelli:”Assenza dalle coppe può essere decisiva”

Tardelli: L’assenza dalle coppe può essere decisiva, nella volata finale.

L’ex bandiera della Juventus, Marco Tardelli, intervistato da TMW ha espresso, la sua opinione, in merito alla lotta scudetto.

Partendo dall’ Inter, che per l’ex campione del mondo, resta comunque la favorita:

“L’Inter non è brillantissima come l’anno scorso, ma è sempre lì. Inzaghi è molto capace, sa guidare i suoi ragazzi e andare sempre avanti. Deve puntare alla Champions. Per me resta la favorita per il campionato. Certo gli infortuni e i tanti impegni possono pesare”

Poi parla del Napoli, del quale Tardelli riconosce, un fattore che alla lunga, può risultare decisivo:

“Sinceramente non sono sorpreso dal Napoli, avevo detto sin da subito, che era in grado di vincere. La rosa non è come quella nerazzurra, ma tra campo e panchina, risulta essere una squadra strutturata benissimo, per il campionato. L’assenza dalle coppe, potrà contare in questa volata”

Queste le quote scudetto, per Marco Tardelli, che in ogni caso prevede un arrivo in volata. Di certo con tre squadre, in tre punti, tutto può succedere.