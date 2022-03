Tardelli: “Contro il Milan, capiremo se il Napoli e’ da scudetto”

Marco Tardelli, indimenticato Campione del Mondo 1982 ed opinionista della Domenica Sportiva ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano La Stampa, riguardo la sfida scudetto del Maradona tra il Napoli di Spalletti ed il Milan di Pioli. Vi riportiamo quanto dichiarato dal Campione del Mondo 82 Marco Tardelli al quotidiano la Stampa:

“Lo scontro fra il Napoli di Spalletti ed il Milan di Pioli potrebbe, infatti, farci capire se gli azzurri, in caso di vittoria, saranno davvero i principali candidati per lo scudetto. Spalletti come spesso ama dire ha rigenerato la squadra, Fabian Ruiz è tornato al meglio e il goal contro la Lazio lo dimostra. Il capitano Insigne prima di trasferirsi vorrebbe lasciare un ricordo indelebile cucito sulla maglia.

È una squadra che si diverte: un centrocampo che ha ritrovato certezze, una difesa solida con grande capacità di costruire ed un Osimhen che, se sorretto dai compagni, potrebbe diventare come un invincibile Zorro. Insomma la verità è che sarà proprio il Milan di Pioli a dirci se questo Napoli è veramente pronto per il Sogno”.

