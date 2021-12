Taormina: “Atalanta avversario migliore oggi per il Napoli. Due giornate a Spalletti esagerate, si farà ricorso”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Pino Taormina, giornalista:

“Ieri sera non c’era grande ottimismo sul recupero di Insigne, qualche speranza invece per Fabián. Difficile poterli immaginare titolari, soprattutto il primo. Anche se il capitano del Napoli è abituato a questi tipi di recuperi. Ha bisogno ancora di un po’ di riposo e titolare non penso giocherà. Personalizzato il dolore di Fabián, nel senso che dovrà sentire come conviverà con il dolore. Non ci saranno tante alternative nel secondo tempo domani, come invece piace a Spalletti. Vado controcorrente e dico che l‘Atalanta è l’avversario migliore da affrontare perché crea stimoli giusti. I nerazzurri ti mettono nelle condizioni di avere l’attenzione massima fin da subito. Non temo le emergenze quando durano poco, il problema è quando vanno a lungo. Il Napoli può fronteggiare la situazione perché ha giocatori molto validi. Un esempio lo è Mertens. Demme e Lobotka sono pronti per giocare. Certo, mancando Koulibaly non c’è un suo vice, ma non c’è in Serie A una alternativa. Squalifica Spalletti? Anche il Sassuolo è rimasto scontento all’ultimo per il gol annullato, nessuno contento dell’arbitraggio. Le proteste di Spalletti erano giuste perché il fallo era da fischiare. Ovviamente non bisogna andare fuori le righe, ma credo siano esagerate le due giornate di squalifica. Il Napoli farà ricorso e vedremo come andrà a finire”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati