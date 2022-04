Taormina: Ciò che conta per De Laurentiis è il prezzo giusto!

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Pino Taormina, giornalista

“Di fronte ad offerte importanti, possono andare via dei giocatori. Osimhen, Fabian, Koulibaly, Zielinski, tutti possono partire. L’impressione e è che questa estate possa esserci qualche cambio, ciò che conta per De Laurentiis è il prezzo giusto. Questa è l’estate giusta per dar vita a cambiamenti importanti e la targhetta di incedibile nessun giocatore del Napoli ce l’ha.

Questa classifica fa venire tanti rimpianti. Non credo che i giocatori non ci abbiano creduto, a volte non riesci a fare ciò che vorresti. Ci sono questioni di natura tecnica, agonistica, fisica. I rimpianti sono tantissimi ed è un peccato che il Napoli debba accontentarsi del piazzamento in Champions.

Koulibaly quando arrivò, proveniva dal campionato belga e non molti lo conoscevano. Con Champions e qualche plusvalenza però credo che il Napoli possa fare un buon mercato e devo ammettere che operazioni in entrata difficilmente Giuntoli le sbaglia. Se arriverà davvero un’offerta per Osimhen, Koulibaly è difficile che il alzi un muro, ma ci aspettiamo sempre un Napoli competitivo”.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati