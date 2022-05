Tanti Auguri Presidente: ADL compie 73 anni

“Tanti Auguri Presidente” così la società della SSC Napoli ha voluto augurare buon compleanno ad Aurelio De Laurentiis per i suoi 73 anni.

La storia di DeLa: dal cinema al calcio

ADL nasce a Roma il 24 maggio del 1949 da Luigi e Maria Rendina de Laurentiis, famiglia di origini campane.

Il nonno di DeLa infatti è il famosissimo Dino De Laurentiis, produttore cinematografico di fama mondiale. Una passione, quella per il grande schermo, diventata quasi una tradizione di famiglia seguita dal padre Luigi e dallo stesso Aurelio De Laurentiis.

Il Presidente azzurro infatti è anche il fondatore della Filmauro, casa cinematografica che ha prodotto oltre 400 film vantando la collaborazione di attori di rilevante importanza come: Alberto Sordi, Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi.

La società cinematografica di Aurelio de Laurentiis si è riuscita a distinguere sul territorio italiano per aver segnato le varie epoche del Bel Paese con la più longeva serie comica mai creata, stiamo parlando dei famosissimi ‘Cinepanettoni’.

Un meritato successo che gli ha permesso di diventare nel 2001 Presidente dell’Unione Nazionale Produttori Film e di vincere ben 15 David di Donatello.

Ma se la passione di famiglia era il cinema, quella personale di Aurelio DeLa è il calcio.

Infatti è nel 2004 che entra anche nel panorama calcistico, con l’acquisto del club azzurro dal fallimento. Lunga e travagliata è stata la storia di DeLa con la squadra napoletana che dalla Serie C, Napoli Soccer, è riuscita a rientrare in Serie A con il nome definitivo SSC Napoli.

Sono state diverse le vittorie con la maglia azzurra, rispettivamente Due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, riuscendo ad arrivare fino alla qualificazione per la Champions League. Non a caso infatti il club di DeLa è riuscito a posizionarsi tra le prime squadre in Europa per il Ranking UEFA.

Un presidente con la ‘ P ‘ maiuscola che, al di là delle critiche, è stato capace di raggiungere importanti traguardi. Chissà se il prossimo non sia proprio lo scudetto…

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati