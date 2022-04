Tanti auguri Fabian Ruiz: la festa al Castello di Ottaviano

Anche Fabian Ruiz ha superato quota 25. Di goal? No, di età!

Ebbene si, Fabian Ruiz ha compiuto 26 lo scorso 3 aprile ma poiché impegnato a Bergamo contro l’Atalanta, ha dovuto posticipare la festa di compleanno a ieri 5 aprile in una location d’incanto: Il Castello di Ottaviano.

Tanti gli invitati, tra cui anche i suoi compagni di squadra: Demme, Rrahmani, Juan Jesus, Ospina e Petagna ma soprattutto Dires Mertens e sua moglie Kat con il piccolo Baby Ciro.

Gli ospiti per il centrocampista non sono stati invitati a caso motivo per il quale Ruiz ha voluto ringraziarli con dolcissime parole: “Grazie a tutte le persone che sono qui perché mi sono vicini mentre mi mancano i amici e familiari spagnoli”

Ma i protagonisti dello show durante la festa sono stati Mertens e sua moglie Kat con il piccolo Ciro.

Infatti i due neogenitori hanno voluto dedicare delle canzoni al giovane Fabian “When I Was Your Man” di Bruno Mars e “Freed from Desire” , anche se prima dell’esibizione, le parole del folletto belga con molta allegria sono state: “Che figura di merda! Lo faccio solo perché hai 26 anni, quasi la metà della mia età“

Auguri Fabian!!!

