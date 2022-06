Tamim bin Hamad Al Thani da Capri…al Maradona, I tifosi sognano

Lo Sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, che molto spesso e ‘stato prodigo di commenti favorevoli nei confronti del Napoli, ha trascorso alcuni giorni sull’Isola di Capri, e la sua presenza, ovvio, non e’ certo passata sotto silenzio.

Ufficialmente si è recato nell’isola dl Golfo di Napoli per trascorrere alcuni giorni di vacanza in compagnia della sua famiglia. Ma, chiaramente, i tifosi partenopei hanno iniziato a sognare, e sperare , che quella presenza potrebbe essere il preludio di un potenziale cambiamento societario

A riferire della presenza dello sceicco e il quotidiano partenopeo il Mattino, che nella sua edizione odierna, scrive quanto segue:

“Ultimo arrivato in questo frenetico weekend caprese è stato lo sceicco qatariota Al Thani, appassionato di sport, che è giunto in rada con il suo lussuoso yacht ed è sceso a terra per recarsi al Tennis Club di Capri dove è una presenza fissa, per giocare il rituale doppio con alcuni componenti della sua famiglia”,

Sui social poi e’ iniziato il chiedere apertamente allo sceicco: “Compra il Napoli! Con te potremmo vincere”...Ma come si dice, se son rose fioriranno, sperando che il cammello porti moneta e decida di comprare!

