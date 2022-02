Taglialatela: “Il ricordo del mio Napoli – Inter”

“Ricordo un Napoli-Inter magico con 90000 persone al San Paolo. In quel periodo quando lo stadio era vuoto c’erano 50000 persone, era proprio un altro calcio.” Con queste parole esordisce Taglialatela, ex portiere del Napoli, durante l’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

Il ricordo dei tempi passati

L’ex portiere azzurro ha commentato il rendimento del Napoli di Spalletti facendo un confronto con la sua ex squadra. Andando indietro con la memoria infatti ha raccontato in pillole quella che fu la sua Napoli-Inter dichiarando: “La mia Napoli-Inter? Quella del gol di Boghossian contro l’Inter serata magica ed indimenticabile. In panchina c’era il grandissimo Gigi Simoni. Un pubblico pazzesco al San Paolo”.

Alla domanda “Cosa si prova a vivere queste competizioni?” Taglialatela è stato molto preciso spiegando quali sono le reali sensazioni di un portiere che sa di doversi scontrare un una squadra molto forte in gara per la supremazia del primo posto: “Sicuramente un portiere vive queste partite con un pò di tensione, ma questa tensione fa bene perchè riesci ad impattare meglio sulla partita, ti alleni con più concentrazione.”

Il Napoli di Spalletti

In merito ai suoi colleghi Meret e Ospina ha dichiarato: “Non mi ha sorpreso la presenza di Ospina a Venezia, per come sta gestendo i portieri Spalletti è evidente che il titolare sia lui. Ad inizio stagione Meret era il titolare ma alla lunga Ospina si è guadagnato la titolarità.”

Il Napoli di Spalletti: da scudetto?

In merito alle prestazioni del Napoli, Taglialatela è stato molto preciso, dichiarando: “Sarà una settimana bellissima, tutti noi tifosi vogliamo vedere il Napoli affrontare ad armi pari l’Inter. Ho sempre detto che il Napoli ha le potenzialità per fare molto molto bene e competere per lo Scudetto.”

Le idee sono chiare, e anche Taglialatela è stregato dalla professionalità e bravura di Koulibaly: ” Ho una certezza su Koulibaly, per me giocherà a prescindere , indipendentemente da quando rientrerà in Italia. E’ un professionista incredibile e un giocatore imprescindibile, tornerà galvanizzato dalla vittoria con la Nazionale. A centrocampo darei spazio ad Anguissa visto il centrocampo dell’Inter”.

