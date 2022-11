Tace il campo, parla il bar

Quando il campo tace è il bar che parla.

Il microfono passa alla cassa dei bar. Parla la Gente.

La classe operaia va in paradiso.

Il tifoso è molto più intelligente di quanto si possa immaginare. Ha imparato a guardare con occhio critico alle faccende del Napoli.

I “dolori” di questi anni, mixati da ottimi risultati, hanno fatto scuola.

Hanno educato alla misura.

Il calcio, però, è business e questo lo abbiamo ben compreso.

Quello che oggi è certezza inamovibile, nel pomeriggio può diventare flebile.

Il Napoli è realtà europea ma pur sempre in una fascia “minore”. In un mondo di soldi ed interessi, nessun interprete e da considerarsi inamovibile.

A questo proposito, la sosta, è occasione di mercato per tutti e quello partenopeo offre prodotti di gran qualità.

Kim, Kvaratskhelia, Osimhen, Lobotka, Anguissa, pezzi pregiatissimi sui taccuini di molti direttori da fatturati milionari.

Miliardari magari.

C’è timore di trovarsi monchi a Gennaio ma anche tanto orgoglio.

Orgoglio di aver una vetrina di prima fattura, orgogliosi di aver in pugno grandi correnti di mercato.

La sosta è momento di riflessione per tutti.

Il mercato non dorme mai. Tifosi e dirigenze sul “chi va là”. Interessi diversi ma sempre uniti a doppio filo.

Sembra una favoletta ma tra un bar del centro storico e Los Angeles non c’è poi tanta distanza.

Stessi argomenti, stesse ansie. Stessi sentimenti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati