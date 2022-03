Tacchinardi: “La Juve può ambire a qualcosa di più del quarto posto..”

Alessio Tacchinardi, opinionista Mediaset ed ex centrocampista della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb. Ecco quanto riportato:

“La sfida dei bianconeri contro la Sampdoria? Gara importante per il quarto posto, perché l’Atalanta ieri ha dimostrato di esserci ancora. Non la metto però nella corsa scudetto la squadra di Allegri. E con il Villarreal sarà una finale senza la regola del gol fuori casa. La Juventus ha bisogno di Dybala e ne necessita anche Vlahovic, che con lo Spezia non ha neanche calciato in porta. Dico la verità, adesso Allegri non credo stia pensando al futuro dell’argentino, pensa al presente”.

