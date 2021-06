Svolta maglie: il Napoli ha deciso di prodursele in proprio

Scaduto il contratto con lo sponsor tecnico Kappa, Aurelio De Laurentiis ha deciso di auto prodursi le maglie da gioco.

L’idea era nell’aria da un pò. Tuttavia, nel momento in cui ADL non ha trovato concretamente l’accordo per il rinnovo con l’azienda di Torino, piuttosto che cercare altre soluzioni, s’è deciso a percorrere una strada alternativa, del tutto innovativa nel panorama calcistico italiano.

Ovvero, prodursi in proprio il materiale tecnico. Chiaramente, con la collaborazione di una ditta tessile, sulla scorta dei disegni commissionati ad Armani. Con la distribuzione affidata alla figlia Valentina.

Ora il presidente del Napoli aspetta soltanto di ufficializzare il progetto autonomo di marketing e merchandising, convinto che possa essere maggiormente funzionale a garantire sostanziosi introiti per il club azzurro, in un periodo di profonda crisi economica.

Probabilmente, sarà lo stesso produttore romano a svelare la succosa novità nella conferenza stampa calendarizzata per il 30 giugno, dopo ben sei mesi di silenzioso ostracismo verso i media.

