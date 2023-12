Svolta Fifa: sarà il ranking Uefa a decidere le qualificate al Mondiale per club

In vista del prossimo Mondiale per club, arriva una novità. La Fifa si è riunita in consiglio e ha deliberato che sarà il ranking Uefa a decidere quali squadre potranno partecipare al torneo. L’Inter, dopo la qualificazione agli ottavi di Champions, è già dentro, mentre per Juve e Napoli bisogna ancora aspettare. I bianconeri veleggiano a 47 punti, mentre il Napoli è fermo a 41. Gli azzurri possono ancora sperare di sorpassare gli acerrimi rivali, in un testa a testa che porterà solo una delle due al Mondiale per club che si giocherà nel 2025, da metà giugno a metà luglio.

Per sperare di superare la Juventus, il Napoli dovrà arrivare ai quarti di Champions League, visto che gli ottavi possono dare un massimo di 5 punti (4 in caso di due vittorie e 1 di bonus qualificazione). 12 sono le squadre europee già qualificate: ricordiamo, le ultime quattro vincitrici della Champions League, più quella di quest’anno avranno l’accesso al torneo di diritto. A contendersi un posto una tra Borussia e Lipsia, una tra Barça e Atletico e appunto una tra Juve e Napoli.

