Sveglia Napoli: approfitta delle milanesi che rallentano

Per il Napoli la notte insonne del giovedì di coppa, dopo la lezione di calcio subita dai ragazzi di Xavi, è stata in parte addolcita dalla notte del venerdì, perché anche le milanesi non vanno a gonfie vele.

Due pareggi per Inter e Milan contro chi lotta per non retrocedere, soprattutto lo zero a zero contro il Genoa dei nerazzurri, è il segno evidente di una squadra in crisi di risultati, che non riesce a segnare come prima, con la faccia di Simone Inzaghi al termine del match, visibilmente preoccupata.

Non può il Napoli, in questo momento, non approfittare di questo rallentamento dei meneghini, per un‘occasione più unica che rara, perché come diceva Spalletti, qualche tempo fa, questi sono treni che non ripassano.

È ora di dare la sveglia, a se stessi e al campionato, il Napoli di coppa, al di là del divario tecnico con i blaugrana, è sembrata una squadra di ragazzini alle prime armi, messi sotto dall’inizio alla fine, sotto ogni punto di vista. Non può essere questo il vero Napoli, al di là delle assenze, il momento per tirare fuori la tanto decantata cazzimma è questo, ora o mai più.

Sarri recupera tutti

Si torna da un altro amore del passato, stavolta è il Comandante Sarri ad aspettare il passaggio del nemico. Con una Lazio anch’essa fuori dall’Europa League, ma che con il Porto ha combattuto fino all’ultimo secondo, sfiorando più volte il gol dei supplementari.

Una squadra decisamente in crescita, quella biancoceleste, in piena lotta per la zona europea. Per l’occasione recupera il suo uomo migliore per la difesa, Acerbi, che venerdì ha svolto l’intero allenamento. A fianco di Acerbi (o Patrick), Luis Felipe con Marusic e Hysaj sugli esterni. A centrocampo Cataldi o Leiva in interdizione, con Luis Alberto, ormai in pianta stabile tra i titolari, vicino a Milinkovic-Savic. In avanti rientra Zaccagni, squalificato in Coppa, Felipe Anderson sull’altra corsia, dietro a Ciro Immobile, completamente recuperato.

La Lazio non è il Napoli di Sarri, ma piano piano sta trovando gioco e continuità di risultati, molto tecnica a centrocampo e in attacco, in difesa lamenta i problemi maggiori, soprattutto con la perdurante assenza di Acerbi.

I dubbi di Spalletti

Da Castel Volturno notizie incoraggianti per quanto riguarda Osimhen. Il nigeriano sarà a disposizione, anche Politano stavolta dovrebbe partire dal primo minuto. Si valuta se tenere a riposo Rrahmani, in evidente difficoltà contro il Barcellona, in luogo di Juan Jesus, del resto l’albanese non ne salta una da moltissimo tempo. Torna anche Ospina tra i pali.

Non ci saranno invece ancora Lobotka e Anguissa che lo staff medico vuole recuperare per il Milan, toccherà dunque a Fabian Ruiz e Demme reggere il centrocampo, probabile panchina per Elmas, anche lui naufragato nella serata di giovedì.

Al di là dell’undici che scenderà in campo, il vero cambiamento si attende nell’atteggiamento, sia contro il Cagliari che col Barcellona, il Napoli è sembrato troppo remissivo, in balia degli eventi. L’Europa League è ormai andata, adesso resta solo un obiettivo da giocarsi, quello più grosso.

Il treno che parte da Roma non aspetta, è il momento di svegliarsi. E’ il momento di salirci sopra!

