Sutalo nel mirino della Fiorentina. Ma piace anche al Napoli

Alto 190 centimetri e con le spalle larghe, Josip Sutalo lo cercano in tanti. Anche il Napoli, per il dopo Kim. Molti presunti esperti di mercato parlano del centrale croato come se lo conoscessero da sempre. In realtà, sembra (quasi…) una scoperta. Almeno per il calcio italiano. Nato nel febbraio del 2000 e lanciato dalla Dinamo Zagabria, lo guardi e capisci subito perchè trasmette leadeship, oltre a grande fisicità; motivi per cui il club partenopeo vorrebbe affidargli la guida della retroguardia.

Occhio però alla feroce concorrenza della Fiorentina. Specialmente adesso che la Viola deve sostituire Igor, destinato al Brighton. I gigliati stanno spingendo sull’acceleratore, accodandosi alla lunga fila di estimatori: Ajax, Lipsia, Fulham e Arsenal.

Chiunque vorrà accaparrarsi Sutalo dovrà fare i conti con una valutazione altissima, sui 20/25 milioni di euro. In Toscana ci stanno facendo comunque un pensierino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

LEGGI ANCHE Battistini (agente Caprile): “ADL ha spiegato il progetto in mente per lui”

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati