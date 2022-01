Surreale Juve-Napoli: la partita che non c’è, giocata per forza e pareggiata con merito

Nient’affatto semplice tentare di raccontare ciò che è andato in onda stasera all’Allianz Stadium. Una gara paradossale, a tratti addirittura surreale, specialmente per gli azzurri. Stucchevole interrogarsi sulle conseguenza che avrebbe potuto generare nella squadra partenopea la pantomima che ha animato la vigilia di Juventus–Napoli.

Un’eco positiva, invece, il pareggio strappato con autorevolezza. Personalità e compattezza che presumibilmente ora si propagheranno sul prosieguo della stagione degli uomini di Spalletti come uno tzunami emotivo.

Limitandosi a guardare esclusivamente la classifica, è innegabile che aver mantenuto la Vecchia Signora a distanza di sicurezza, staccata di cinque punti, fa bene all’anima. Se si considerano i bianconeri in piena corsa per uno dei quattro posti utili alla prossima Champions League. Ergo, concorrenti diretti all’obiettivo minimo stagionale. Imprescindibile crocevia per sopravvivere in tempo di Covid alla crisi del “sistema-calcio”, aggrappandosi ai lucrosi proventi derivanti dalla Coppa dalle Grandi Orecchie.

Al contempo, non si può trascurare il fatto che il Napoli sia nuovamente entrato in fiducia. Dopo essere arrivato alla sosta natalizia con il fiatone. Quasi in rottura prolungata. Pesantemente in difficoltà nelle ultime settimane, a causa di infortuni vari e assenze assortite, che ne hanno ridotto al lumicino l’organico ed i punti conquistati.

Il Napoli salva la credibilità della A

Ovviamente, la partita di stasera non fa assolutamente testo per il corollario extracampo. Dal punto di vista del gruppo, il Napoli, ristretto ai minimi termini, ha cercato di seguire comunque il programma classico che avvicina all’evento agonistico. Peccato, però, che tanto la vigilia, quanto le ore precedenti il match siano stati scanditi da una routine che di calcistico tiene ben poco. Dovendosi preoccupare di falsi positivi e vere quarantene, piuttosto che focalizzare l’attenzione su riunione tecnico-tattica, distinta e riscaldamento.

Come da prassi, la consueta ricognizione del terreno di gioco, che tradizionalmente anticipa la gara, ha accomunato titolari, riserve e Primavera, al medesimo destino. Comportarsi come se di lì a poco avessero disputato una partita vera.

Con una sottile differenza, tuttavia: Juventus-Napoli è stata una barzelletta. Capace di provocare il sorriso in tifosi e addetti ai lavori, se il fine umoristico non fosse stato soppiantato dall’ennesimo teatrino imbastito da una Lega Calcio sempre più avulsa dalla realtà che circonda l’italico pallone. Del resto, il Consiglio di Lega, parandosi il sedere, s’era affrettato prontamente a deliberare la norma “anti-rinvio”. Ovvero, stabilendo che qualora all’interno del gruppo ci fossero uno o più calciatori positivi, la squadra deve tassativamente scendere in campo nel caso possa arruolare 13 giocatori, di cui almeno un portiere, negativi ai test entro la mezzanotte del giorno precedente il giorno di gara.

Peccato, che nel computo rientrino carneadi e nati entro il 31 dicembre 2003. In sostanza, non frega nulla a nessuno se qualcuno è obbligato a schierare onesti mestieranti della pedata o trequarti della Primavera. Pretestuoso lamentarsi, nonchè mettere in dubbio l’uguaglianza competitiva tra le parti. L’idea di salvaguardare la credibilità del campionato può benissimo andare… a donnine dai facili costumi.

Qualità e determinazione fermano la Juve

Per evitare questa elefantiaca figura stercoracea sarebbe bastato seguire l’esempio della Premier League. In effetti, nonostante i contagi in Inghilterra avessero raggiunto numeri altissimi, i dirigenti deputati a gestire la EPL (English Premier League, n.d.a.) hanno salvaguardato il campionato, mantenendo verosimile e attendibile la classifica.

Come? Applicando un principio semplice e ragionevole, che purtroppo la straordinaria accozzaglia di dirigenti improvvisati che gravita in Italia ha trascurato di valutare: se i positivi sono troppi, la partita si rinvia. E dopo si recupera.

In Italia, al contrario, niente stop. La Lega è stata ottusamente compatta nel difendere il calendario della Serie A.

D’ltronde, se ha poco senso far giocare i Primavera, puoi pure chiedere al magazziniere di compiere un piccolo sforzo, e sacrificarsi per il bene comune. Sai che spettacolo, Starace con gli scarpini!

Adesso, però, bisogna che il Napoli volti necessariamente pagina. Non sarà facile, poichè la rosa a disposizione continua ad essere veramente ridotta al lumicino e fra tre giorni arriva a Fuorigrotta la Sampdoria. Senza dimenticare che mercoledì, per gli Ottavi di Coppa Italia, c’è la Fiorentina. Una Coppetta per taluni; un obiettivo capace di salvare l’intera stagione, per altri.

Insomma, nell’arco di neanche una settimana, gli azzurri dovranno fronteggiare due avversari da prendere con le molle. Ancora contati, ma con il futuro tutto da scrivere. E la voglia di giocarsela con la medesima qualità palesata a Torino, abbinata alla feroce determinazione messa in mostra contro la Juventus.

