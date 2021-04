SuperLeague: è guerra civile, poveri contro indebitati

Cosa si nasconde dietro la lucrosa rivoluzione propinata alla massa, in maniera tutt’altro che morbida e silenziosa, dai Padri Fondatori della SuperLeague???

E’ il quesito cui bisognerebbe tentare di dare una risposta, per fare subito chiarezza e comprendere appieno cosa stia preparando la lobby composta dai 12 principali club europei. Partendo da un presupposto fondamentale.

E’ curioso constatare, senza falsi moralismi o ipocrisie di facciata, il livello di indebitamento di alcune tra le nuove consorelle secessioniste.

D’altronde, rimanendo nell’alveo delle squadre italiane, sono ben note le situazioni finanziarie che ne appesantiscono i loro bilanci. Per esempio, è risaputo come la Juventus ricorra massicciamente alle plusvalenze, per far quadrare i suoi conti. Centinaia di milioni virtuali, ma solamente pochi che entrano realmente in cassa.

Altresì, di pubblico dominio la situazione dell’Inter. La capolista si avvia a vincere lo Scudetto. Contemporaneamente, però, va alla spasmodica ricerca di complicati accordi con i dipendenti circa gli stipendi arretrati. L’idea sarebbe quella di dilazionare al prossimo anno queste mensilità. Addirittura, c’è chi si sussurra, nell’ambiente, che la dirigenza cinese voglia chiedere di rinunciare ai premi o ad una parte degli emolumenti non ancora erogati.

Verrebbe da dire a costoro, finti miliardari ma veri furbastri: saldate innanzitutto le vostre pendenze. E magari soltanto dopo, andate per la vostra strada, facendovi un campionato a parte…

Punire la meritocrazia, a favore della Casta

Che il cd. “calcio moderno”, non solo in Italia, sia pieno di lati oscuri, troppe volte diversi rispetto al modo cui appaiono al cospetto dell’opinione pubblica, è assodato da tempo.

Così, chi paga con puntualità stipendi e contributi erariali, si impoverisce. Investe poco o nulla sul mercato in entrata, e rischia quindi di retrocedere.

Continuare a negare questa stortura appare ormai impossibile, pure agli occhi del più romantico tra i tifosi.

Una dimensione che esula, dunque, dagli aspetti prettamente agonistici. Per valorizzare (quasi…) esclusivamente il profilo economico-finanziario.

Tuttavia, almeno finora, i padroni del vapore, quelli che tirano i fili ad un sistema sempre più simile ad un burattino da governare a seconda dei propri interessi personalissimi, non avevano ancora avuto l’ardire di spingersi talmente avanti da attentare al principio ispiratore di ogni competizione calcistica.

Ovvero, sminuire, fino ad accantonarla, la meritocrazia, in favore di una nobiltà, più o meno presunta. Istituendo una Lega a numero chiuso, subordinata al sistema delle licenze e, conseguentemente, avulsa dal meccanismo dei risultati maturati sul campo.

Una sorta di Diritto Divino, per effetto del quale, alcune squadre, quelle che appartengono alla casta dei Top Club (o presunti tali…), godrebbero di un’autorità e di un privilegio legittimatogli direttamente dal loro “sangue blu”.

E per tale motivo, non dovrebbero sudare le proverbiali sette camicie per conquistarsi l’accesso alla competizione cui, per antonomasia, partecipano le Regine d’Europa: la Champions League.

Senza J.P. Morgan non c’è SuperLeague

Nondimeno, le linee programmatiche di una massiccia riforma tesa a ridisegnare la mappa delle Coppe è diventata realtà. Grazie ai soldi di J.P. Morgan. La più grande banca al mondo finanzia la Superleague attraverso un investimento iniziale di 3.5 miliardi di euro.

In tal modo, la nuova razza padrona del calcio europeo, pretendono di farsi strapagare, come una escort di lusso, vuole procedere verso una profonda riorganizzazione dell’intera attività, nazionale e internazionale.

Funzionale, da un lato, a tutelare le esigenze dell’élite calcistica, per garantir loro la possibilità di ripianare le perdite post-Covid e ricominciare a produrre ricchezza, sotto forma di utili in bilancio. E dall’altro, a restringere ancora di più lo spazio di manovra dedicato alla concorrenza, considerata alla stregua di una insopportabile palle al piede.

Insomma, è in atto un palese tentativo di forzare la mano alle Istituzioni calcistiche sovranazionali, Fifa e Uefa, nonché mettere sostanzialmente con le spalle al muro le singole Federazioni.

L’esigenza di dar luogo ad un golpe bianco, posto in essere da alcuni membri del gotha delle principali Leghe europee, per sovvertire l’ordine precostituito era nell’aria.

Sarebbe bastato semplicemente aguzzare un po’ l’ingegno. Se non valesse l’aforisma secondo il quale non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire.

Mentre adesso bisognerà necessariamente ascoltare i rivoltosi. Alla luce del messaggio chiaro e preciso presentato da questo numero esiguo di personaggi a tutti gli altri competitors.

Sono tutti Marchesi del Grillo

I secessionisti sembrano fortemente intenzionati a lasciare le briciole a chi avesse la presunzione di voler partecipare al lauto banchetto, senza poggiare tale pretesa su nessuna legittimazione di tipo feudale e/o nobiliare. Considerando il contentino elargito ai poveri mortali dall’aristocrazia pedatoria, per tacitare gli scontenti.

Cioè consentire un minimo di apertura al ricambio, senza tuttavia mettere a repentaglio il diritto quesito. Ovvero, la loro intaccabile posizione dominante, generata dallo status di fondatore.

D’altronde, chi ha pensato alla SuperLeague è stato veramente diabolico. Specialmente nel presentare un piano d’azione ben articolato. Machiavellica è, infatti, l’intenzione di lasciare un piccolo margine agli esclusi. L’illusione di poter comunque accedere all’elite.

Ricordando sempre ai parenti poveri e privi di quarti nobiliari, neanche fossero il Marchese del Grillo, che “loro so’ loro, e noi non siamo un c…”.

