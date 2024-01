Supercoppa, poco spazio al Napoli: i bookmaker spingono l’Inter

Tutto pronto per la finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Inter. Simone Inzaghi punta al terzo trionfo consecutivo, che lo renderebbe l’allenatore più vincente nella storia della competizione con cinque titoli, mentre Mazzarri cerca un risultato di prestigio, che potrebbe rilanciare le ambizioni degli azzurri, finora impaludati in una stagione assai deludente.

Quote decisamente orientate e che lasciano poco spazio al Napoli. Il segno 2 è infatti favorito e in leggera diminuzione rispetto all’apertura. Ben più alto il segno 1, comunque in calo. Sale invece la quota per un difficile pareggio. Nelle previsioni di Planetwin365 e William Hill, i nerazzurri sono favoriti tra 1,85 e 2,10. Il successo nei novanta minuti del Napoli invece si gioca tra 3,40 e 4,60. Il pareggio, con conseguenti calci di rigore, vale 3,30.

Napoli e Inter arrivano all’appuntamento finale dopo aver eliminato con un netto 3-0 l’avversario del primo turno della Final Four, rispettivamente Fiorentina e Lazio. 3-0 fu anche il risultato della gara d’andata disputata in Serie A, che vide gioire i nerazzurri, nonchè della finale dello scorso anno, vinta dall’Inter nel derby. In tre occasioni su 5, chi ha vinto il confronto tra queste due formazioni ha dovuto segnare 3 goal. Lo ha fatto per 2 volte l’Inter con un 3-2 e uno 0-3, e lo ha rifatto il Napoli vincendo per 3-1.

Quattro delle ultime 5 edizioni della finale di Supercoppa Italiana si sono inoltre risolte nei 90 minuti, con punteggi variabili dall’1-0 all’1-3. Proprio l’ultima edizione, vinta dall’Inter, è terminata 0-3, mentre nel 2020 il Napoli aveva perso per 2-0. Questo risultato esatto vale 17,40 in vista della finale; quota più bassa per 1-1 (6,80), 0-1 (7,30), 1-2 (8,70), 0-0 (9,40) e 0-2 (9,45). Gli analisti vedono in vantaggio l’Over, offerto a 1,84, rispetto all’Under, fissato a 1,86. Avanti anche l’opzione Goal a 1,70, contro il 2,20 del No Goal.

Nelle ultime 2 partite il Napoli è tornato a segnare regolarmente eliminando le difficoltà della prima fase Mazzarri. In 2 match sono infatti 5 i goal segnati e con appena una rete subita dalla Salernitana. Tre gli Over nelle ultime 3 partite dopo altrettanti Under. Nessun problema in avanti per l’Inter, che nelle ultime 5 gare ha segnato complessivamente 13 reti subendone 3.

A secco nella semifinale contro la Lazio, Lautaro Martinez vuole essere decisivo nell’ultimo atto: è l’argentino il favorito tra i marcatori a 2. Si sale a 2,80 per Marcus Thuram e a 3 per Hakan Calhanoglu, entrambi a segno con il Napoli nella gara di campionato. Si alza a 4 la quota per Giovanni Simeone e a 4,75 per Khvicha Kvaratskhelia. Vale 5 volte la posta, invece, la firma di Alessio Zerbin, protagonista con una doppietta della semifinale vinta con la Fiorentina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati