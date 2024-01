Simone Inzaghi ha animato la consueta conferenza stampa della vigilia, analizzando i principali temi della finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Con le sue parole, l’allenatore dei nerazzurri vuole tenere il gruppo concentrato al massimo: “Questa è una finale, spesso partite così vengono decise da episodi – ha spiegato –. Abbiamo poco tempo per prepararla, meno di 72 ore. Dovremo recuperare energie fisiche e mentali che la semifinale ci ha portato via. Giochiamo contro i campioni d’Italia, anche loro hanno vinto 3-0 la semifinale, hanno una rosa lunga, sarà difficile“.

Il tecnico dell’Inter è consapevole che non ci sono tante analogie con l’ultimo precedente in campionato, quando la capolista strappò i tre punti ai Campioni d’Italia davanti al pubblico annichilito di Fuorigrotta: “Rispetto alla gara di campionato cambierà il contesto e la preparazione alla partita, ma dovremo mettere in campo la stessa intensità di quella sera. Ho qualche giocatore affaticato, non ho ancora le idee chiare sulla formazione, l’allenamento di oggi mi aiuterà. Mi aspetto un Napoli con un altro modulo rispetto al campionato. Ma più dei numeri, domani conteranno le motivazioni“.

Record e campionato

Inzaghi non pensa ai record. Qualora vincesse anche domani sera, sarebbe al terzo trionfo consecutivo In Supercoppa. Numeri che lo consacrerebbero come l’allenatore più vincente nella competizione, con cinque titoli complessivi, sommando i due al tempo della Lazio: “Certo che ci tengo a questo primato, ma sarebbe più importante per l’Inter che per me. Solo una squadra in Italia è riuscita ad alzare il trofeo per tre anni di fila, ovvero il Milan. Vogliamo vincere domani, servirà una grande gara. E sì, una vittoria sarebbe anche un bel segnale in ottica campionato“.

A proposito di Serie A, mentre l’Inter prepara la finale a Riyad, la Juventus potrebbe operare il sorpasso in testa alla classifica. In questo scenario, Inzaghi preferisce dribblare l’ennesima polemica di Allegri, che nella lotta scudetto aveva fatto un paragone col mondo dell’ippica e coi cavalli: (“Ci sono cavalli che hanno bisogno del paraocchi perché hanno fastidio quando ce ne sono altri vicino e quindi frenano, rallentano. Non si sa ancora se la Juve avrà il paraocchi nella corsa contro l’Inter…”.).

“Non mi intendo di ippica io, mi intendo di calcio e di Inter – ha dichiarato Inzaghi –. Da bambino mi piaceva giocare a pallone, mi piace ancora oggi, è quel che faccio a casa con i bambini“.

La battuta finale è sin troppo chiara circa il segreto della sua squadra: “Il segreto di questa Inter è che i ragazzi antepongono la squadra alle gioie personali. In testa abbiamo questa coppa“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati