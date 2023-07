Supercoppa Italiana, si disputa in Arabia a Gennaio 2024. Il Napoli affronterà’ la Fiorentina, l’altra semifinale sara’ Inter-Lazio

Il Napoli disputerà la Supercoppa Italiana 2024. Per la prima volta il format sarà di quattro squadre, già utilizzato dalla Liga spagnola. Il torneo si disputerà in Arabia Saudita. Si affronteranno il Napoli (campione d’Italia), la Lazio (seconda classificata), l’Inter (vincitrice della Coppa Italia) e la Fiorentina (l’altra finalista di Coppa). Le quattro formazioni recupereranno successivamente il turno di campionato fissato all’Epifania.

Le date ufficiali della Supercoppa Italiana – Le partite si disputeranno a Gedda nel gennaio 2024: il 4 e il 5 le semifinali, l’8 la finale.

Una delle squadre, in base agli accordi stipulati, giocherà con un club locale. In Arabia Saudita si disputeranno anche le edizioni 2025, 2028 e 2029 della Supercoppa italiana. Il Napoli ha vinto due volte il trofeo, battendo la Juventus nel 1990 e nel 2014. Questa volta la squadra bianconera non parteciperà al torneo.

